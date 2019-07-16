Вашингтон, , 23:18 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп намерен проверить сообщения о возможной связи американского IT-гиганта Google со спецслужбами Китая. Об этом он сообщил 16 июля в своём микроблоге в Twitter.

Глава Белого дома процитировал сообщение телеканала Fox News, в котором говорится, что миллиардер и инвестор Питер Тиль обвинил Google в работе с китайским правительством и призвал провести расследование в отношении компании на предмет государственной измены.

«Выдающийся и блестящий парень, который знает эту тему лучше всех! Администрация Трампа обратит на это внимание!» — написал президент США.

Ранее один из основателей платёжного сервиса PayPal Питер Тиль, являющийся советником и одним из активных сторонников Дональда Трампа в Силиконовой долине, призвал ФБР и ЦРУ проверить деятельность Google.

Бизнесмен указал, что компания фокусируется на глобальном рынке, игнорируя при этом интересы Соединённых Штатов, и высказал мнение, что некоторые действия Google «пахнут предательством». В связи с этим он предложил проверить, нет ли у компании связей со иностранными спецслужбами, а также не занимают ли высоких постов в ней граждане Китая.

В Google уже поспешили опровергнуть эти утверждения. В компании назвали слова Питера Тиля ложью, заверив, что никаким образом не сотрудничают с китайскими военными.