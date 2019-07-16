Брюссель, , 23:05 — REGNUM

Совет Европейского союза призвал Российскую Федерацию признать ответственность за крушение пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysian airways, выполнявшего рейс MH17, над Донбассом в 2014 году. Сегодня, 16 июля, была принята соответствующая декларация.

В этой декларации также содержится призыв к официальной Москве начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.

С момента катастрофы прошло пять лет. Расследование до сих пор топчется на месте, так как у проводящих его голландских правоохранительных органов (самолет летел из Нидерландов) есть явный политический заказ — свалить всю вину на Россию. Это признают даже власти Малайзии, которые прямо заявили, что никаких конкретных результатов расследования нет, но явно просматривается желание свалить всю вину на Россию и народные республики Донбасса.

Российская сторона в ходе расследования предоставила голландским правоохранителям совершенно беспрецедентные данные российских радарных систем, на основании которых видно, что российские военные и ополченцы Донбасса совершенно не причастны к трагедии MH17. Кроме того, за пять лет расследование так и не предоставило реальных доказательств хоть какой-нибудь причастности России и Донбасса к этой катастрофе.