Санкт-Петербург, 16 июля 2019, 22:54 — REGNUM

Для Балкан не существует альтернативного поставщика газа, кроме России. Для того чтобы какая-либо другая страна могла поставлять газ, надо создавать новую сеть трубопроводов, что является очень затратным. Об этом в ходе летней школа CIRP «Россия и Запад: в поиске региональной стратегии в Юго-Восточной Европе» заявил старший научный сотрудник финского института международных отношений Марко Сидди.

Строительство газопровода «Турецкий поток»
Строительство газопровода «Турецкий поток»
Gazprom.ru

По его словам, ЕС нет возможности финансировать создание новой трубопроводной сети в этом регионе. Кроме того, из-за большей себестоимости производства все товары вырастут в цене. «Если же Россия начнет терять рынки сбыта своего сырья, она может снизить стоимость закупки сырья, оставаясь в выгодном положении и вытеснив конкурентов. Крупнейшие игроки ЕС это понимают. Например, Германия могла бы закупать газ у США, но это удорожит производство продуктов. Поэтому вместо политики ключевую роль в принятии решения по данному вопросу играет экономический интерес», — отметил эксперт.

Как отметил Сидди, единственной альтернативой «Голубому потоку» является «Турецкий поток», также принадлежащий России. «Конечно существует ряд проектов ЕС, например, «Газовый коридор» — проект импорта газа из Ирана, а также другой из Турции через Азербайджан. Однако данные маршруты не являются надежными из-за близкого расположения с Нагорным Карабахом, Курдской частью Турции, сирийской территорией, являющимися постоянными конфликтными зонами», — заявил финский эксперт.

По словам Сидди, нельзя говорить только о геополитической конкуренции ЕС и России, так как в настоящее время она носит скорее экономический характер. В то время как Россия и США продолжают концентрироваться на ископаемом топливе, ЕС должен поощрять развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности в регионе. Газ можно рассматривать как переходный источник (заменяющий уголь и нефть), при условии, что на него не будет направленно основное государственное финансирование и разработка проектов чистой энергии продолжится.

Напомним, что летняя школа CIRP «Россия и Запад: в поиске региональной стратегии в Юго-Восточной Европе» прошла с 8 по 12 июля 2019 года в Ленинградской области. Школа проходила при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Российско-польского центра диалога и согласия и Русско-балтийского медиацентра.