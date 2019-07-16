Санкт-Петербург, , 22:54 — REGNUM

Для Балкан не существует альтернативного поставщика газа, кроме России. Для того чтобы какая-либо другая страна могла поставлять газ, надо создавать новую сеть трубопроводов, что является очень затратным. Об этом в ходе летней школа CIRP «Россия и Запад: в поиске региональной стратегии в Юго-Восточной Европе» заявил старший научный сотрудник финского института международных отношений Марко Сидди.

Строительство газопровода «Турецкий поток» Gazprom.ru

По его словам, ЕС нет возможности финансировать создание новой трубопроводной сети в этом регионе. Кроме того, из-за большей себестоимости производства все товары вырастут в цене. «Если же Россия начнет терять рынки сбыта своего сырья, она может снизить стоимость закупки сырья, оставаясь в выгодном положении и вытеснив конкурентов. Крупнейшие игроки ЕС это понимают. Например, Германия могла бы закупать газ у США, но это удорожит производство продуктов. Поэтому вместо политики ключевую роль в принятии решения по данному вопросу играет экономический интерес», — отметил эксперт.

Как отметил Сидди, единственной альтернативой «Голубому потоку» является «Турецкий поток», также принадлежащий России. «Конечно существует ряд проектов ЕС, например, «Газовый коридор» — проект импорта газа из Ирана, а также другой из Турции через Азербайджан. Однако данные маршруты не являются надежными из-за близкого расположения с Нагорным Карабахом, Курдской частью Турции, сирийской территорией, являющимися постоянными конфликтными зонами», — заявил финский эксперт.

По словам Сидди, нельзя говорить только о геополитической конкуренции ЕС и России, так как в настоящее время она носит скорее экономический характер. В то время как Россия и США продолжают концентрироваться на ископаемом топливе, ЕС должен поощрять развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности в регионе. Газ можно рассматривать как переходный источник (заменяющий уголь и нефть), при условии, что на него не будет направленно основное государственное финансирование и разработка проектов чистой энергии продолжится.

Напомним, что летняя школа CIRP «Россия и Запад: в поиске региональной стратегии в Юго-Восточной Европе» прошла с 8 по 12 июля 2019 года в Ленинградской области. Школа проходила при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Российско-польского центра диалога и согласия и Русско-балтийского медиацентра.