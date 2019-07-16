Киев, , 22:50 — REGNUM

Все ещё министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что русский язык якобы больше не имеет серьезного веса в системе международных отношений. Такую точку зрения Климкин высказал сегодня, 16 июля, в своем посте в социальной сети Facebook, комментируя прошедшее в Совете безопасности Организации Объединённых Наций заседание на тему украинского языкового закона.

Климкин пишет, что в ходе заседания представитель Российской Федерации говорил на русском языке, однако главе украинского внешнеполитического ведомства кажется, что у русского языка якобы нет какой-то определяющей роли в архитектуре международных отношений.

«Чем, скажите, русский до сих пор так важен? Почему, скажем, не польский, немецкий или, например, хинди?» — разглагольствует Климкин.

Он считает, что и сама ООН и её языковая система организации требуют реформ. В качестве варианта, Климкин предлагает сделать украинский язык официальным языком Всемирной организации, потому что Украина тоже учредитель ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Нью-Йорке по инициативе России состоялось заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено дискриминационному украинскому языковому закону.

Напомним, что речь идёт о законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вступил в силу 16 июля. Этот закон требует, чтобы украинский язык использовался практически во всех сферах жизни.