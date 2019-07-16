Вашингтон, , 22:32 — REGNUM

Армения не может отказаться от покупки газа у оказавшегося под санкциями Ирана. Об этом заявил находящийся с рабочим визитом в США председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления в центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Запись председателя Национального собрания Армении Арарата Мирзояна в Facebook «Я проинформировал американских партнеров о том, что наша экономика несет убытки от санкций против Ирана и что мы не можем отказаться от покупки газа у Ирана», — на своей странице в Facebook написал спикер парламента Армении.

На прошлой неделе вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Ереван ведет с Тегераном переговоры с целью приобретения газа для потребления.

Президент США Дональд Трамп, выведя в прошлом году Вашингтон из ядерной сделки, заключенной между Ираном и шестью сверхдержавами, восстановил экономические санкции в отношении Тегерана, а также пригрозил наказать те страны, которые продолжат поддерживать экономические связи с Ираном.

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