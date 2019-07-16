Киев, , 21:51 — REGNUM

Известный украинский политический эксперт Михаил Погребинский накануне выборов в Верховную раду Украины дал обширное интервью ютуб-каналу #СЭЛФИ.

Он, в частности, заявил о политических перспективах Виктора Медведчука в украинской власти следующее:

«Медведчук буквально за полгода попал в число влиятельных политиков с довольно пристойным рейтингом: 12—15% позитивного отношения к себе. Много людей, которые разделяют его негативное отношение к Западу и хотят восстановления нормальных отношений с Россией. По сегодняшним раскладам Зеленский может получить 35% по партийным спискам. Далее ему нужно сформировать большинство. С кем договариваться? В коалиции с Вакарчуком он воспроизведёт генеральную линию политики Порошенко. Ненависть к Зеленскому со стороны украинских националистов будет только возрастать. И в этой ситуации, если у него есть характер, у него есть другой выбор, менее вероятный — коалиции с партией Медведчука. Сейчас они (партия Зеленского) говорят — это невозможно. Но посмотрим — кто окажется большим врагом нынешнего президента. Не исключаю той комбинации, которая случилась в Молдове».