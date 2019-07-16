Берлин, , 21:43 — REGNUM

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в ближайшее время покинет пост и займёт освобождающуюся должность министра обороны. Об этом 16 июля сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на источники в федеральном правительстве.

Ранее сегодня Европарламент на заседании 16 июля утвердил кандидатуру действующего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии.

Накануне фон дер Ляйен уже объявила об уходе с поста главы военного ведомства. Ожидается, что она сменит Жан-Клода Юнкера в должности председателя Еврокомиссии осенью 2019 года.

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