Киев, , 21:42 — REGNUM

Известный украинский политический эксперт Михаил Погребинский накануне выборов в Верховную раду Украины дал обширное интервью ютуб-каналу #СЭЛФИ:

Он, в частности, заявил, что оценивает суверенитет современной Украины в 3,5 балла из десяти.

«Для американцев сдерживание России с помощью Украины ничего не стоит. Смешные деньги. Выделяют 250 млн долларов для огромной страны. А для украинского общества это сдерживание стоит очень дорого. Огромное количество людей оказываются за границей бедности из-за этой политики. Четверть трудоспособного населения покинуло страну, уехав на заработки в Польшу или Россию — это результат политики «сдерживания России». Ясно, что она не в интересах украинского народа».