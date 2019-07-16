Киев, , 21:37 — REGNUM

Известный украинский политический эксперт Михаил Погребинский накануне выборов в Верховную раду Украины дал обширное интервью ютуб-каналу #СЭЛФИ:

Он, в частности, заявил, что украинцы в СССР были частью советской элиты, метрополии и такими же «колонизаторами»:

"Все разговоры о том, что Украина была колонией, — полный бред. Бред, потому что украинцы были одновременно и колонизаторами. Это же очевидно. Средний командный состав в армии был тотально украинским. Никто сегодня не готов это признать. Не говоря о том, чтобы взять ответственность за полноправное участие в советской власти».