Вашингтон, , 21:26 — REGNUM

Закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 «Триумф» фундаментально подрывает потенциал новейшего американского истребителя-бомбардировщика F-35. Об этом сегодня, 16 июля, на слушаниях в сенате Конгресса США заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.

По словам Эспера, развертывание российских С-400 в Турции крайне отрицательно скажется на безопасности военного блока НАТО и в будущем существенно ограничит возможность по поддержанию преимущества в воздухе.

Эспер пояснил, что позиция администрации президента США Дональда Трампа в отношении ситуации с закупкой Турцией российских С-400 вполне однозначна — у Анкары может быть либо российские С-400, либо американские F-35.

Напомним, что российские С-400 уже доставлены в Турцию. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЗРК будут полностью развернуты к апрелю 2020 года.