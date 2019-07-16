Амстердам, , 21:07 — REGNUM

Министр юстиции Нидерландов Фред Храппергауз (Fred Grapperhaus) сообщил парламенту, что лишение голландских джихадистов гражданства Нидерландов натыкается на большие сложности. Речь идёт о выходцах из Нидерландов, которые в последние годы выезжали в т.н. игиловский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) халифат. По данным спецслужб, таковых насчитывается около 300 человек.

Для лишения гражданства требуется точная фактическая информация, подтверждающая принадлежность к террористической организации. Кроме того, информация должна подтверждать, что человек разделяет взгляды этой террористической организации и уезжал из Голландии с намерением вступления в такую организацию.

Лишению гражданства могут быть подвергнуто, по предварительным данным, около ста человек. Это лица, обладающие двойным гражданством. Лица, обладающие только одним гражданством, голландского гражданства лишены быть не могут, поскольку такая мера сделала бы их апатридами.