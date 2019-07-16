Киев, 16 июля 2019, 21:06 — REGNUM
Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского и поговорила с ним о ситуации в Донбассе, сообщает 16 июля пресс-служба украинского президента.
По утверждению пресс-службы, собеседники пришли к согласию в вопросе возможного влияния встречи дипломатических советников в «нормандском формате» на активизацию деятельности трехсторонней контактной группы.
Пресс-служба отмечает, что Зеленский и Меркель пришли к единому мнению в вопросах обмена пленными и отводе сил в районе Станице Луганской.
Кроме того, обсуждался вопрос обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
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