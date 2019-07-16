Кишинёв, , 20:59 — REGNUM

Председатель Высшего совета магистратуры (ВСМ) Молдавии Виктор Мику 16 июля был отправлен в отставку. Как передает ИА REGNUM, за его отзыв проголосовали девять из 11 членов ВСМ.

Виктор Мику заявил, что «всегда старался защищать независимость судебной системы». Он возглавил Высший совет магистратуры Молдавии в 2014 году и считался ставленником олигарха Владимира Плахотнюка, который до июня 2019 года единолично правил Молдавией. 14 июня 2019 года Плахотнюк был отстранен от власти и покинул Молдавию.