Великий Новгород, , 20:53 — REGNUM

В Новгородской области задержан начальник регионального управления ГИБДД Владимир Лонский, подозреваемый в получении взятки в крупном размере. О задержании Лонского корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 июля, в следственном управлении Следственного комитета по Новгородской области.

В ведомстве сообщили, что в ходе следственных действий при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ выявили ещё один преступной деятельности главы новгородского управления ГИБДД: Лонский подозревается в получении взятки путём вымогательства по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, начальник регионального управления ГИБДД в мае 2019 года, угрожая незаконным привлечением к административной ответственности, получил от дорожного мастера одной из организаций по ремонту автодорог асфальтовую крошку на сумму не менее 36 тыс. рублей —для строительства гаража в городе Сольцы Новгородской области.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщили в региональном следственном управлении.

В пресс-службе УМВД России по Новгородской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в настоящее время Лонский отстранён занимаемой должности. Назначена служебная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое уголовное дело в отношении Владимира Лонского было возбуждено в начале июля по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — за получение взятки от генерального директора одной из транспортных компаний в размере 300 тыс. рублей, а также бутылки коньяка.

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