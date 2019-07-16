16 июля 2019 | Время чтения 10 мин

Для того чтобы уследить за националистами, радикалами и маргиналами Закавказья, надо кооперироваться здравым силам России, Турции, Азербайджана и самой Грузии. В противном случае, если тбилисская улица окажется во власти бесноватых сил, Грузию ждут немалые испытания.

Мира Гасанова, , 20:29 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент на грузино-азербайджанской границе, возникший в результате нападения 14 июля 2019 года группы грузинских радикально настроенных граждан на азербайджанских пограничников близ комплекса пещер Кешикчидаг (монастырь Давид Гареджи), позволивших себе оскорбительные высказывания, стал поводом для приглашения посла Грузии в Баку Зураба Патарадзе в министерство иностранных дел Азербайджана.

МИД расценил произошедшее как действие, противоречащие духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, и как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя странами-союзницами. Баку потребовал от Тбилиси расследовать данный инцидент и принять соответствующие меры. Грузинская сторона признала инцидент не соответствующим стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана и выразила «полную готовность» продолжить встречи экспертных групп и делимитационных комиссий, а также акцентировала внимание на важности проявления максимальной сдержанности со стороны общественных сил, чтобы избежать провокаций. Между тем, согласно сообщению газербайджанских пограничников, инцидент был устранен в кратчайшее время, личный состав обеспечил меры безопасности на упомянутом участке.

Между пограничниками Азербайджана и Грузии состоялась встреча, организовано совместное расследование произошедшего и обсуждены меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Так совпало, что именно в эти дни в Баку для участия в трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии прибыла делегация из Тбилиси. И хотя их повестка иная, нет сомнения, что инцидент в Кешикчидаг тоже стал предметом обсуждений. МВД Грузии взяло ситуацию под контроль. Стороны прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить нормальную работу совместной комиссии по делимитации границы, которая была создана в мае текущего года. Накануне инцидента заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что уже на следующем заседании комиссии, которое, возможно, состоится в Тбилиси, «могут быть приняты важные решения».

К чести государственных структур обоих государств следует сказать, что ответственные лица отреагировали на ситуацию оперативно и приняли необходимые меры, чтобы не дать провокаторам раздуть ситуацию и нанести ущерб стратегическому партнерству Баку и Тбилиси. Помощник президента Азербайджана Али Гасанов признал, что в ходе обсуждений на уровне экспертов с обеих сторон уже звучат мнения, что сформировавшиеся между двумя соседними государствами отношения дружбы и стратегического партнерства серьезно беспокоят кого-то. Есть силы, которые хотят столкнуть лбами страны. Он выразил надежду, что «азербайджанский и грузинский народы будут впредь проявлять спокойствие и мудрость в подобных случаях, не дадут воли эмоциям, а соответствующие официальные инстанции в принципиальном порядке установят личности тех, кто совершил этот инцидент и был заинтересован в создании напряженности между двумя дружественными странами, обеспечат привлечение их к наказанию».

Гасанов с сожалением отметил, что в произошедших событиях отчетливо проявляются геополитические интересы определенных сил и их попытки манипулирования внутренними политическими силами. Некоторые заинтересованные политические группы в Грузии и Азербайджане, которые подвержены иностранному влиянию, пытаются воспользоваться произошедшим инцидентом для борьбы за власть в такой деликатный момент. Но что происходит на самом деле с грузино-азербайджанскими отношениями, кто инициирует кризис, кому это выгодно, есть ли выход из сложившейся ситуации и каков он? Своим взглядом на события поделился с ИА REGNUM бакинский политолог Тофик Аббасов.

По его мнению, грузинская власть в принципе испытывает трудности с взятием ситуации в стране под контроль. В том числе, на азербайджанском направлении. Налицо картина, когда Тбилиси навязывается игра на несколько фронтов. На российском направлении ранее был использован такой формальный технический повод, как председательство депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова. Маленький инцидент превратился в фактор риска для всей страны, пошла волнообразная дестабилизация. И уже в ходе тех протестов, когда демонстранты захватили проспект Руставели и площадь перед парламентом Грузии, в среде протестующих зазвучали атиазербайджанские лозунги, появились транспаранты с упоминанием монастыря Давид Гареджи, толпа скандировала лозунги о принадлежности этого комплекса Грузии.

«Я склонен считать, что есть внешние силы, которые заказывают огненную музыку для грузинской республики и хотят вогнать ее в хаос с тем, чтобы усилить свои рычаги влияния. Конечно же, есть маргинальные силы, которые идут на авантюры, но кто их привлекает в орбиту своих планов? Российским интересам на Южном Кавказе это абсолютно не соответствует, потому что идея окружения России по всему периметру ее границ горячими точками, зонами нестабильности — это западный, американский план. Президент России Владимир Путин, несмотря на настойчивые требования депутатов, отказался вводить санкции в отношении Грузии, российская политическая элита очень сдержанно подошла к неожиданно возникшему вызову, Москва показала, что ее интересам отвечает стабилизация на этом направлении», — говорит Аббасов, не соглашаясь со многими бакинскими политологами.

Он считает, что ситуацию, скорее всего, раскачивает Запад, в частности американцы. С тем, чтобы сменить грузинскую власть, соответственно, изменить расклад сил в регионе, поскольку Грузия является связующим звеном на пути крупнейших энергетических и транспортных потоков: «Те силы, которые подогревают антиазербайджанские настроения, направляют провокаторов и радикалов, заинтересованы в подрыве стабильности Грузии с тем, чтобы ослабить центральную власть, вбить клинья в отношения с устойчивым партнером в лице Азербайджана. И самое главное — переформатировать внутриполитическую обстановку и добиться очередной революционной волны. Когда случился инцидент с православной Ассамблеей с участием российского депутата, протестующие быстро сгруппировались, заполнили центральные улицы и выступили с политическими требованиями отставки правительства, перевыборов в парламент».

То есть они преследовали цель расколоть правящий кластер, растаскать его по сторонам и создать предпосылки для новой революции, чтобы полностью вывести Грузию из ее традиционной орбиты с фактором России и из традиционной ориентированности на устойчивое партнерство. А Москва, между тем, имеет перспективные планы по поводу будущих совместных действий с Грузией. И тут речь не только об Азербайджане, но еще и о Турции. Мы наблюдаем обострение по векторам Турция — ЕС и Турция — США, где дают о себе знать серийные попытки западных государств нанести разрушительный удар по азербайджано-грузинскому тандему и этим ослабить позиции Анкары. Здесь используется гибридная технология. Ведь три государства на протяжении последних десятилетий создали очень слаженную систему сотрудничества, общими усилиями сконструировали благоприятную геоэкономическую обстановку, и масштаб многообещающий.

Наряду с энергетическими, транспортно-коммуникационными инфраструктурными проектами развиваются отношения и в культурно-гуманитарном направлении, которые представляет сейчас особую важность, поскольку консервативные силы Запада объединяются вокруг плана глобализации, они хотят полностью переподчинить себе все, что можно. Они фактически провоцируют действия, которые способствуют окончательному подрыву межцивилизационного диалога. Эти силы направляли миграционные потоки в сторону Европы, дестабилизировали ситуацию не только в арабских странах, занимались переустройством европейского континента. Глобалисты фактически преследуют коммерческую цель установки геостратегического контроля над всеми глобальными проектами, мировой геоэкономикой, создания единой управляемой среды в распределении и выборе клиентов касательно выгодных контрактов, подчеркивает политолог.

Соответственно, говорит Аббасов, этим силам не по душе сложившаяся на Кавказе эффективная конфигурация Азербайджан — Грузия — Турция. Она угрожает чьим-то интересам, тут речь идет о чистой геоэкономике и евразийском интеграционном проекте. Причем, эти три страны очень слаженно работают в направлении европейской интеграции. Грузию, по его мнению, избрали ареной для ожесточенных дестабилизационных планов чтобы, с одной стороны, расшатать внутренний порядок и разрушить ее единство. Кому-то необходимо, чтобы эта страна сдалась, чтобы привести к власти своих адептов. Американцы всегда выступали за то, чтобы в таких странах, как Азербайджан, Грузия, Молдавия, Армения, Украина, была быстрая мобильная сменяемость властных групп, чтобы сильные долго не задерживались во власти. Политики, которые не желают соглашаться с западными кругами в стратегических видениях, не отвечают интересам западных государств, в том числе американцев.

Они не любят лидеров государств, которые уверенно умеют говорить «нет», защищать позицию своей страны. Например, в 2009 году Хиллари Клинтон вела сепаратные переговоры с Арменией на предмет армяно-турецкого примирения. Но когда они настойчиво приглашали президента Азербайджана Ильхама Алиева в Стамбул на симпозиум цивилизаций, тот отказался ехать. Другой бы, возможно, не смог бы отказать Клинтон, а Алиев смог, сказав категорическое «нет» двурушническим планам. Азербайджанский президент дал ей знать, что США изменили союзническим отношениям и за спиной Баку вели грязный торг. Алиев попросту не мог присутствовать на мероприятии, где американцы хотели провести политическое шоу с примирением Армении с Турцией и оставить за пределами внимания карабахскую проблему.

Именно глобалисты, преследуя свои корпоративные цели, создают хаос, беспорядок в разных частях света, ситуации, когда они оказываются в состоянии переподчинить себе условия и возможности. В этом западные политтехнологи профессионалы. И Первая, и Вторая мировые войны дело их рук. Их единственная их цель — настроить маргинальную, радикальную часть Грузии против Азербайджана, внести раздор между странами с тем, чтобы разладить благоприятный порядок, который Азербайджан, Турция и Грузия создавали на протяжении почти трех десятилетий, и затем заложить основу для новых политических игр. Кстати, после визита помощника президента США по вопросам безопасности Джона Болтона в Закавказье появился термин «план Болтона по Карабаху».

По факту такового нет, потому что Вашингтон ничего внятного не предложил, если не брать в расчет предложение о готовности продавать оружие и Азербайджану, и Армении взамен тем вооружениям, которые две эти страны покупают у России. «Но я склонен думать, что «план Болтона» все еще имеется, и его очертания мы наблюдаем в нынешних закавказских процессах, — отмечает Аббасов. — В трансграничном инциденте Азербайджан проявил благоразумие, сдержанность, что по понятным причинам не очень нравится части азербайджанского общества. Потому были призывы от общественных сил применить жесткие меры против действий грузинских радикалов в отношении азербайджанских пограничников. Сама грузинская власть, хотя официально и осуждает своих радикалов, но мер конкретных против них не принимает, даже в виде штрафов».

По его словам, «такая же ситуация была в Джавахети, когда армяне установили памятник террористу, повинному в гибели азербайджанцев Карабаха, и грузинские власти ничего не предприняли». Если грузинская власть и дальше будет либеральничать со своими маргиналами, то наработает себе проблемы. Необходимо предпринимать адекватные меры, которые предусматривают административный и уголовный кодексы республики. Грузии выпала участь выдерживать очередной вброс международных политических бизнесменов, которые разыгрывают революционные сценарии по разным регионам планеты и хотят нарушить привычный режим в нашем регионе руками националистов, радикалов и маргиналов. Чтобы не дать им разыграться, необходима продуманная кооперация здравых сил России, Турции, Азербайджана, самой Грузии.

В противном случае, если вдруг тбилисская улица окажется во власти бесноватых групп, то пострадает и сама Грузия, и региональные проекты. Самое главное, будет утрачена безопасность, которая является важной платформой и главным требованием для всех мирных и геоэкономических инициатив. Грузинская власть должна показать свою силу, в противном случае потеряет рычаги и контроль над ситуацией, тем более что мандат от народа у нее есть. «У граждан Азербайджана есть личные претензии к грузинским властям, которые, не принимая адекватных мер в отношении сил, являющихся носителями опасных корпоративных намерений, подвергают опасности важные совместные геоэкономические проекты», — подвел итог беседы Аббасов.