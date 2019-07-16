Турин, Италия, , 19:35 — REGNUM

В последние дни в Италии произошла целая серия событий, каждое из которых было так или иначе связано с Украиной. И это снова привлекло внимание к уже было подзабытой в Италии теме войны в Донбассе и кризиса на Украине.

Сначала суд приговорил к 24 годам тюрьмы члена украинского нацистского «добровольческого» батальона Виталия Маркова за убийство итальянского журналиста Андреа Ронкелли — при том, что прокуратура просила дать ему 17 лет.

Потом туринская полиция в ходе обысков у членов крайне правых организаций нашла целый арсенал оружия, включая ракету класса «воздух-воздух» и множество винтовок.

Приговор Маркову европейские СМИ почти не заметили, итальянские же были настроены вполне однозначно — все-таки убили их коллегу. Тут уж никакие «симпатии» к Украине не работают.

Украинские политики и некоторые журналисты, правда, пытались рассказать, что обвинение то ли построено на одном свидетельстве, то ли свидетельств и вовсе нет, и полностью «опустить» тему обнаруженных в телефоне Маркова записей и ряд других фактов, подтверждающих совершение им не одного, а целого ряда преступлений.

Случай же с обнаруженными в Турине винтовками освещался ещё интереснее. Целый ряд СМИ, включая и многие российские, написали, что оружие это предназначалось для «боевиков Донбасса» и что последователи нацистов, у которых это оружие нашли, также поддерживали «сепаратистов».

При этом полиция Италии на двух своих сайтах, туринском и национальном, выпустила два разных пресс-релиза. В одном из них в общем виде говорилось, что обыски проводились по делу, связанному с организациями, принимавшими участие в войне в Донбассе. В другом же говорилось совершенно прямо, что воевали эти организации не за, а против «сепаратистов».

Но поправки почти никто вносить не стал: если найдено много оружия, да ещё в окружении свастик, то, «естественно», это «были» сепаратисты.

Во вторник, 16 июля, вице-премьер Италии и лидер «Лиги» Маттео Сальвини сделал заявление, которое отчего-то не удостоилось в Италии пристального внимания: что обыски, в результате которых у воевавших на стороне украинской армии туринских нацистов нашли оружие, проводились по делу, которое было начато после получения им угроз.

По данным спецслужб, некая «украинская группа» намеревалась совершить против него теракт — эту-то группу и искали, и нашли оружие.

Насколько серьёзными были намерения упомянутой группы, сможет сказать только следствие. Но контекст у всех этих событий получается вполне однозначным.

Марков, гражданин Украины и Италии, перед госпереворотом на Украине уехал в Киев, а потом принял участие в войне в Донбассе, где, в числе прочего, позировал со свастиками и совершил намеренное убийство итальянского журналиста, чтобы устранить свидетеля других своих действий.

При этом на суде в Павии был полный зал людей в вышиванках, требующих отпустить «героя», потом с аналогичными заявлениями выступили украинские министры ‑ и если для Украины такие картины нормальны, то в Италии они кажутся записями из сумасшедшего дома.

Далее: нацистские организации, у которых обнаружен целый склад оружия, действительно имели самое прямое отношение к Донбассу, только воевали они в тех же свастиках они не против Киева, а за него.

И, наконец, по данным спецслужб, носители тех же взглядов, если не представители тех же «организаций», готовили покушение на лидера самой популярной партии страны.

Майданные власти Украины могут сколько угодно рассказывать, что весь мир с ними. Но с каждым пойманным преступником, с каждым обнаруженным арсеналом и с каждым предотвращённым терактом реальность будет все более ясно проступать сквозь тщательно наводимый морок.

Реальность же эта состоит в безумной и бесчеловечной идеологии, в убийствах и в постоянном вранье.