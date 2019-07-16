Лондон, , 19:11 — REGNUM

Минобороны Британии сообщило о начале строительства на авиабазе Лейкенхит инфраструктуры для размещения двух эскадрилий истребителей F-35A ВВС США. Авиабаза находится в графстве Суффолк. Общий объем финансирования на этот проект составляет 160 миллионов фунтов стерлингов.

Первые американские истребители авиабаза Лейкенхит будет готова принять в конце 2021 года. Данная авиабаза будет первой международной площадкой для размещения истребителей F-35 военно-воздушных сил США в Европе.

Оборудование авиабазы Лейкенхит является первым проектом в более широкой программе работы по поддержке операций ВВС США в Британии. Ожидается, что в течение следующих 7−10 лет в страну будет инвестировано более 1 миллиарда долларов США для создания инфраструктуры для ВВС США.

По прогнозу компании Lockheed Martin, к 2030 году в Европе будет развернуто более 500 истребителей F-35. По всему европейскому континенту будут расположены склады технического обслуживания, ремонта, капитального ремонта и обновления. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.