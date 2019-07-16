Киев, 16 июля 2019, 18:30 — REGNUM
Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа может состояться в августе, поскольку Австрия выдала Вашингтону украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом 16 июля написал на своей странице в Фейсбук политтехнолог, ведущий телеканала экс-президента Петра Порошенко «Прямой» (ранее телеканал «Тонис» Александра Януковича) Тарас Березовец.
По его словам, в ближайшее время в Киев прилетит спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер для согласования визита Зеленского в США.
Он назвал экстрадицию Фирташа «последним китайским предупреждением» украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля министерство юстиции Австрии разрешило экстрадировать в США бизнесмена, председателя совета групп компаний Group DF Дмитрия Фирташа. Вопросами экстрадиционного ареста и доставки украинского предпринимателя в США занимается Земельный суд Вены. По данным австрийского общественного вещателя
ORF, адвокаты Фирташа подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. До решения суда по этому ходатайству, экстрадиция будет отложена.
Напомним, в марте 2014 года в Австрии силовики арестовали Фирташа по запросу властей США. В ордере на арест бизнесмена обвиняли в даче взятки индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу железорудного минерального оксида ильменита.