Киев, , 18:30 — REGNUM

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа может состояться в августе, поскольку Австрия выдала Вашингтону украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом 16 июля написал на своей странице в Фейсбук политтехнолог, ведущий телеканала экс-президента Петра Порошенко «Прямой» (ранее телеканал «Тонис» Александра Януковича) Тарас Березовец.

«Но американцам было жизненно важно иметь перед встречей Зеленского с Трампом один неубиваемый козырь. Теперь они его получили. Дональд готов раскрыть свои широкие объятия украинскому гаранту. Встреча может состояться даже в августе. А Фирташу здоровья и долгих лет. Слишком для многих его признаний как кость в горле. И для русских особенно, и для многих в Украине», — отметил Березовец, комментируя экстрадицию Фирташа в США.

По его словам, в ближайшее время в Киев прилетит спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер для согласования визита Зеленского в США.

«Я говорил подробно в интервью на прошлой неделе, что визит Зеленского в Вашингтон состоится только после экстрадиции Фирташа. С этим и была связана главная заминка с датой. Американцы темнили все время, называя то август, то октябрь. Новый постпред США Уильям Тейлор несколько раз ушёл от ответа, когда я поинтересовался у него датой и повесткой визита Зеленского в Штаты. Теперь дорога открыта. В течение ближайших 10 дней в Киев должен прилететь Курт Волкер. Формально для утряски деталей встречи», — добавил Березовец.

Он назвал экстрадицию Фирташа «последним китайским предупреждением» украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

«Что важно. Дело Фирташа это последнее китайское предупреждение Игорю Коломойскому, дела которого расследует ФБР», — считает Березовец.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля министерство юстиции Австрии разрешило экстрадировать в США бизнесмена, председателя совета групп компаний Group DF Дмитрия Фирташа. Вопросами экстрадиционного ареста и доставки украинского предпринимателя в США занимается Земельный суд Вены. По данным австрийского общественного вещателя

ORF, адвокаты Фирташа подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. До решения суда по этому ходатайству, экстрадиция будет отложена.

Напомним, в марте 2014 года в Австрии силовики арестовали Фирташа по запросу властей США. В ордере на арест бизнесмена обвиняли в даче взятки индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу железорудного минерального оксида ильменита.