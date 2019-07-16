Москва, , 19:02 — REGNUM

Украинский социум должен пройти процесс очищения от термина «Антитеррористическая операция» (АТО), считает израильский политолог Алек Д. Эпштейн. Об этом он заявил 16 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Главное, что нужно украинскому социуму, это пройти процесс очищения от термина АТО, — сказал Эпштейн. — В Донбассе терроризма нет. Я вижу, что в Донбассе есть филармония имени С. С. Прокофьева, театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, и я не знаю ни одного террористического образования, где есть филармония, а также опера или балет. Когда мне ХАМАС в Газе устроит театр оперы и балета, я буду рукоплескать. Главное, что нужно мировому сообществу, это сказать, что там (в Донбассе — прим. ИА REGNUM ) никакая не АТО, потому что там не было террористов, а была там гражданская война. По обе стороны линии фронта стояли граждане Украины, которые должны иметь равные права, достоинство и уважение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя комитета по международным делам в Совета Федерации Константина Косачева, прекратить военный конфликт в Донбассе, который длится уже более пяти лет, можно в один момент — для этого Евросоюзу достаточно сделать всего один телефонный звонок в Киев.

«Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», — написал российский сенатор в Facebook.

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