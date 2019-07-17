Ватикан, , 04:54 — REGNUM

Против войны США с Ираном выступили американские католические епископы, присоединившись тем самым к Национальному совету церквей и странников. В чем суть их заявления, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Pax Christi USA Джон Стоу и сопредседатель Pax Christi International Марк Стенгер выразили свое согласие с заявлением христианской организации, которое подписали порядка 200 религиозных лидеров, где указывается, война США с Ираном — в случае ее начала — стала бы «абсолютной катастрофой, морально и религиозно неоправданной». По мнению подписантов обращения, религиозные лидеры должны ответить на вызов времени, определив более эффективные способы решения конфликта. Кроме того, Дональда Трампа призвали не вводить далее «жестких и карательных санкций» против ближневосточной страны.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео готовится к второму министерскому совещанию по продвижению религиозной свободы. А работающая при ведомстве Помпео Мэри Энн Глендон, экс-посол США в Ватикане, возглавит новый консультативный орган по правам человека при Госдепартаменте США. Комиссия станет консультативным органом, в состав которого войдут эксперты по правам человека, философы и представители всего политического спектра, и который займется продвижением главных американских принципов.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Польский суд защитил русскую семью от Швеции».