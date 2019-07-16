Вильнюс, 16 июля 2019, 18:09 — REGNUM
Новый президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 16 июля, находится со своим первым официальным визитом в Польше, обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой оборонное сотрудничество, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Стороны договорились о продолжении политики настаивания на как можно большем размещении войск США и НАТО в Прибалтике и Польше. На совместной пресс-конференции двух президентов Дуда заявил, что рассказал Науседе о военных планах Польши. По его словам, силы США «послужат стабильностью во всём регионе».
Тему дислокации американских систем «Патриот» руководители двух стран публично не обсуждали.