Душанбе, , 18:49 — REGNUM

Строительство четырех тоннелей на территории Таджикистана для прокладки газопровода «Туркестан — Китай» планируется начать во второй половине 2019 года. Об этом 16 июля сообщает издание Asia-Plus со ссылкой на первого заместителя главы ОАО «Таджиктрансгаз» Шавката Шоимзода.

По его словам, в настоящее время строители завершили прокладку 1450 метров тоннеля из запланированных 1560 метров. Проект строительства таджикистанского участка газопровода «Туркестан — Китай» планируется реализовать в три этапа до конца 2024 года.

Согласно проекту, общая протяженность газопровода «Туркестан — Китай» (нитка D) имеет протяженность 966 км и проходит по территории Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Китая. Реализация проекта позволит увеличить поставки газа в Китай до 85 млрд кубометров.

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