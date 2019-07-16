Вильнюс, , 17:59 — REGNUM

Литва может стать второй страной в Евросоюзе, после Венгрии, которая встанет на сторону Польши в споре Варшавы с Брюсселем о судебной реформе в Польше, из-за которой ЕС рассматривает возможность ввести против Польши санкции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 июля. Это на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой дал понять новый президент Литвы Гитанас Науседа. Он чётко заявил, что против санкций ЕС в отношении Варшавы.

«Прежде чем говорить о каких-то санкциях, мы должны лучше понять друг друга, обе стороны должны дальше продолжать диалог и мы не должны идти по пути санкций, а должны идти по пути лучшего понимания друг друга», — сказал Науседа.

Он согласился, что Польша формально нарушила порядки ЕС из-за чего может теоретически даже быть лишена голоса, но он подчеркнул, что решения Варшавы были мотивированы «желанием бороться с коррупцией и номенклатурными явлениями в судебной системе».

В свою очередь Дуда добавил, что считает неприемлемым вмешательство Еврокомиссии во внутренние процессы в Польше.