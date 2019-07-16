Киев, 16 июля 2019, 17:57 — REGNUM
На Украине пропрезидентская партия «Слуга народа» обсуждает варианты создания парламентской коалиции и правительства с партиями «Голос» и «Батькивщина». Об этом 16 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, политические силы обсуждают кандидатов на посты премьер-министра и вице-премьеров.
Эксперт считает, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко имеет высокие шансы занять пост премьера.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко заявила, что после парламентских выборов фракция «Батькивщина» будет возле президента Владимира Зеленского и его команды.
Напомним, 10 июня Тимошенко заявляла, что «Батькивщина» готова работать в коалиции с партиями «Слуга народа» и «Голос», которые «должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли «мастодонты». Она предложила назвать будущую коалицию «коалицией действий».