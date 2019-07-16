Киев, , 17:57 — REGNUM

На Украине пропрезидентская партия «Слуга народа» обсуждает варианты создания парламентской коалиции и правительства с партиями «Голос» и «Батькивщина». Об этом 16 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Переговоры уже идут между всеми заинтересованными сторонами: между «Слугой народа» и «Батькивщиной», частично «Голосом». Это основные варианты будущей коалиции. Если они договорятся, то этот процесс займет не так долго времени… Я склоняюсь к варианту (создания коалиции), что там будет «Голос» и «Батькивщина», — сказал Мусиенко.

По его словам, политические силы обсуждают кандидатов на посты премьер-министра и вице-премьеров.

«Суть одна — кто будет премьер-министром. Тут вопрос в том, готова ли партия, которая побеждает, брать на себя стопроцентную ответственность за все в стране. Если они готовы и у них есть кандидатура на пост премьер-министра, есть 226 голосов, то нет вопросов. Каждый ощущает свою «золотую акцию» и рассчитывает хотя бы на пост первого вице-премьера», — рассказал Мусиенко.

Эксперт считает, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко имеет высокие шансы занять пост премьера.

«Если они хотят сбалансировать опыт и молодость, то к примеру, есть Тимошенко или другой, но скорее всего Тимошенко. Очевидно, что у «Голоса» тоже есть амбиции, они хотят зайти на должности в правительство. Коалиция — это о том, кто возьмет на себя ответственность за положение дел в исполнительной власти», — подытожил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко заявила, что после парламентских выборов фракция «Батькивщина» будет возле президента Владимира Зеленского и его команды.

Напомним, 10 июня Тимошенко заявляла, что «Батькивщина» готова работать в коалиции с партиями «Слуга народа» и «Голос», которые «должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли «мастодонты». Она предложила назвать будущую коалицию «коалицией действий».