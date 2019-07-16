Киев, , 17:56 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского конкурирует с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» за освобождение 24 украинских моряков. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Сейчас между командой президента и Оппоплатформой идет негласная конкуренция, кто же все-таки разрулит эту ситуацию с возвращением моряков, кто получит пиарные, предвыборные, политические бонусы», — сказал Карасёв.

По его словам, Кремль мог бы вернуть украинских моряков до парламентских выборов, если бы украинский суд освободил на поруки российского журналиста, главреда «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского. Он также допускает, что сорвать процесс возврата украинских моряков могли слова экс-президента Петра Порошенко, что это якобы его заслуга в освобождении.

«Если бы его выпустили из тюрьмы, следствие бы продолжалось. Тогда под выборы до 21 июля можно было ожидать моряков. Это было бы Зеленскому», — объяснил Карасёв.

Он считает, что в Кремле определяются с политическим каналом сотрудничества с Украиной.

«И вообще, готова ли Москва работать с украинским элитами исключительно через Медведчука (глава политсовета партии «Оппозиционная платформа» — ред.) или она может работать с другими? Вот в чем вопрос. Или напрямую без посредников…», — допустил Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко выразил надежду на то, что Россия в ближайшее время выполнит решение Международного трибунала по морскому праву и отпустит украинских моряков. При этом он проинформировал, что на встрече в «нормандском формате» украинская и российская стороны договорились провести обмен пленными в формате 10 на 10 или 15 на 15.