Киев, 16 июля 2019, 17:56 — REGNUM
Команда президента Украины Владимира Зеленского конкурирует с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» за освобождение 24 украинских моряков. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
По его словам, Кремль мог бы вернуть украинских моряков до парламентских выборов, если бы украинский суд освободил на поруки российского журналиста, главреда «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского. Он также допускает, что сорвать процесс возврата украинских моряков могли слова экс-президента Петра Порошенко, что это якобы его заслуга в освобождении.
Он считает, что в Кремле определяются с политическим каналом сотрудничества с Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко выразил надежду на то, что Россия в ближайшее время выполнит решение Международного трибунала по морскому праву и отпустит украинских моряков. При этом он проинформировал, что на встрече в «нормандском формате» украинская и российская стороны договорились провести обмен пленными в формате 10 на 10 или 15 на 15.