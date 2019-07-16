Киев, , 17:53 — REGNUM

Место голосования на досрочных парламентских выборах на Украине изменили 235 тысяч граждан.

Об этом заявили в ЦИК Украины, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 16 июля.

Сменить место голосования жители Украины могли включительно до 15 июля, сейчас такой возможности уже нет. Согласно подсчетам ЦИК, на парламентских выборах место для голосования сменили на 90 тыс. человек меньше, чем перед вторым туром президентских выборов.

Наиболее активно избиратели меняли место голосования в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Донецкой (часть региона, которую контролирует Киев), Луганской (часть региона, которую контролирует Киев), Львовской, Одесской и Винницкой областях.

«Накануне президентских выборов бытовало мнение, что избиратели «Слуги народа» молодые и беззаботные, поэтому не захотят «заморачиваться» и тратить время на смену места голосования. Однако, они с энтузиазмом откреплялись: мы все помним очереди в Госреестр избирателей… Сейчас молодежь может посмотреть на рейтинги и решить — выбранная партия побеждает с таким большим отрывом, зачем мне ехать и менять место голосования. Не буду этого делать: они и без меня немалым количеством заходят в Раду. Поэтому мы и не видим ажиотажа из желающих сменить место голосования», — заявила социолог Ирина Бекешкина в интервью телеканалу «24», комментируя данную тенденцию.

ИА REGNUMнапоминает, что перед парламентскими выборами ЦИК Украины упростила процедуру смены места голосования, отменив необходимость предоставлять подтверждающий документ. На президентских выборах действовала более сложная процедура.