Москва, , 17:48 — REGNUM

Обсуждение в Совбезе ООН закона «Об обеспечении украинского языка как государственного» не даст никакого позитивного результата, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 16 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Они будут руководствоваться политическими принципами, которые говорят им, что здесь надо заблокировать российское решение, — сказал Мигранян. — Никто не думает, что это даст какой-то результат. В Совете Безопасности пять великих держав обладают правом вето, и в общем-то мы всегда будем в меньшинстве. Но мы всё равно должны из раза в раз поднимать эти вопросы. Но большие надежды на это никто не возлагает».

Напомним, как сообщалось ранее, 16 июля в Совбезе ООН началось созванное по запросу России совещание, посвященное обсуждению закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Также отметим, что постоянное представительство РФ при Совете Европы призвало СЕ отреагировать на вступивший в силу на Украине 16 июля закон о государственном языке, который обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников.

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