Киев, , 17:40 — REGNUM

Министерство торговли США отменило соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб группы «Интерпайп» украинского олигарха Виктора Пинчука в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок.

Об этом стало известно из сообщения американского ведомства сегодня, 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Таким образом, прекращается действие соглашения, которое было подписано в июле 2014 года.

Украинские эксперты отмечают, что теперь на украинские трубы установлена дополнительная пошлина 7,47%, о чем позаботились местные производители (в официальном сообщении уточняется, что против «Интерпайпа» выступили американские производители United States Steel Corporation, Vallourec Star, LP, TMK IPSCO и Welded Tube USA Inc.) Это хороший мастер-класс суверенного протекционизма, заявляет экономист Алексей Кущ.

«В то время как такие страны как Камбоджа продают в США без пошлин широкую линейку товаров, пользуясь программой «все, кроме оружия», наши товары (сталь, трубы, колесные пары) облагаются заградительными пошлинами. Хотя мы покупаем американские тепловозы, уголь, планируем — СПГ (сжиженный газ). Так всегда бывает, когда наши «околовластные элиты» конвертируют стратегическое положение своей страны в личный политический или финансовый интерес, выбивая себе и своим зарубежным активам «режим неприкосновенности» в обмен на лояльность к «Большому Белому Отцу» и довольствуясь ролью экономической резервации», — отмечает в своем комментарии специалист.