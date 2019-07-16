Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM

Корпус наблюдателей «За честные выборы» обнародовал разъяснение относительно порядка голосования граждан на приусадебных участках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Дело в том, что довольно большое количество граждан, особенно преклонного возраста, сентябрьские дни проводят на своих дачах. Однако именно 8 сентября состоится Единый день голосования, в ходе которого жители Санкт-Петербурга будут выбирать губернатора.

Руководитель общественной организации «Урожай» написал письмо члену Совета по правам человека (СПЧ) Александру Броду, в котором отметил, что около 2 млн петербуржцев владеют приусадебными участками в Ленинградской и Псковской областях. При этом избирательная комиссия планирует открыть только 33 участка в садоводствах, чего явно недостаточно. К примеру в Москве и области было открыто более 200 так называемых «дачных» избирательных участков.

Данная ситуация явно нарушает права жителей города, которые при определенных обстоятельствах не смогут принять участие в голосовании.

Отмечается, что желание присоединиться к программе открытия «дачных» УИКов выразили еще порядка 150 садоводческих товариществ.

Корпус наблюдателей «За честные выборы» выпустил разъяснение по сложившейся ситуации. Дело в том, что открытие экстерриториальных УИКов находится в компетенции избирательной комиссии субъекта федерации и полностью соответствует федеральным и региональным законам.

Но при этом открытие экстерриториальных УИКов — это не обязанность, а лишь дополнительная возможность реализации избирательного права для жителей Санкт-Петербурга, которые в Единый день голосования не смогут находиться в городе.

Отдельно подчеркивается, что контроль за такими «дачными» УИКами должен осуществляться в полной мере в соответствии с действующим законодательством. На УИКах должны присутствовать наблюдатели. В частности, своих представителей планирует направить туда и корпус наблюдателей «За честные выборы».

Стоит отметить, что механизм экстерриториального голосования распространяется только на выборы губернатора Санкт-Петербурга, но его нельзя задействовать на муниципальных выборах.