Киев, , 17:09 — REGNUM

Если будет подписан закон о следственных комиссиях, то новому президенту Украины Владимиру Зеленскому вполне может грозить импичмент, а заниматься этим вопросом будут бывший глава страны Петр Порошенко и компания олигархов.

Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в интервью изданию «ГолосUA».

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины 6 июня одобрила во втором чтении законопроект №1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях», в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев при 226 необходимых. Однако президент Зеленский до сих пор не определился с этим документом, хотя согласно закону у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения.

8 июля представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что закон о ВСК требует дополнительного времени для изучения.

«Президент понимает сложность и важность принятого закона и требует еще определенного времени для изучения. Решение будет обнародовано в ближайшее время», — пообещал он, но с тех пор эта тема не поднималась.

Погребинский в своем комментарии заявил, что это «исключительно важный» закон и многие политики и эксперты на Украине недооценивают его.

«У парламента есть контролирующая функция, так вот эта контролирующая функция в этом законе на самом деле даже не парламентская. Эти люди, эти прокуроры (в следственных комиссиях) стоят над всем, в том числе и над парламентом. Грубо говоря, они могут вызвать на ковер, в том числе и спикера парламента и, в случае если он откажется, посадить его в тюрьму. Это исключительно важный закон, который дает возможность тем, кто окажется этими самыми прокурорами, творить чудеса. За спиной этого процесса обязательно будут стоять сильные мира сего, и они могут творить эти чудеса. Это важно понять», — заявил политолог.