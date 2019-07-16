Москва, , 17:09 — REGNUM

Наделение комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками полномочиями профильного комитета по экспертизе и подготовке законопроектов о миграции, репатриации и гражданству российских соотечественников позволит серьёзно ускорить проработку соответствующих законопроектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

«Коллеги делали свою работу, но эта работа нуждается в более комплексном подходе и значительном ускорении. Мне кажется, что именно эти доводы и повлияли на решение Совета Думы в конечном счёте. Теперь мы становимся стороной согласования в предварительной порядке с другими инстанциями. Проще понимать, в чём претензии, что рационально, что нерационально, докладывать об этом в Госдуме и ускорять принятие тех законопроектов, что уже есть и ещё будут», — заявил Затулин.

Он напомнил, что с 2016 по 2018 годы весь блок законопроектов о миграции, гражданства находился в ведении профильного комитета по законодательству. В силу того что комитет был явно перегружен, было принято решение Совета Думы передать именно эту часть его работы в комитет развития гражданского общества.

«Поначалу я с большим энтузиазмом попытался ускорить в том числе прохождение собственных законопроектов, но натолкнулся на то, что и в составе нового комитета есть определённые проблемы: нет полного понимания», — отметил депутат.

Он отметил, что многие необходимые поправки не принимались, несмотря на их большую актуальность. В числе отменённых поправок были, например, предложения по льготному режиму для выпускников российских вузов — граждан стран СНГ для натурализации в России, чтобы не требовалось разрешение на временное проживание.

«С моей поправкой не согласились, ограничившись отличниками — не стран СНГ, а в принципе отличниками российских вузов. Но отличные оценки челябинского вуза могут весить меньше, чем четвёрка МГУ. Это довольно формальный подход», — считает парламентарий.

«Я уверен, что мы обязательно придём, если хотим развивать Евразийский Союз, ко второму гражданству Евразийского Союза, как это происходит в Европейском Союзе. Но депутаты настроились на другую волну, в результате поправка не поддержана», — отметил Затулин.

По его словам, отдельное внимание теперь можно будет уделить и закону о репатриации.

«Этот закон очень важен. Потому что ни концепция, утверждённая президентом, ни план действий, ни законодательная база у нас в России не выделяют вообще такой вид миграции, как репатриация. Говорится о возвращении соотечественников, но в плане и концепции это размыто, не выделено в отдельный раздел. Это нуждается в более системном подходе», — указал Затулин.

Совет Думы 15 июля принял решение о наделении думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками полномочиями профильного комитета по экспертизе и подготовке законопроектов о миграции, репатриации и гражданству российских соотечественников. Все законодательные инициативы и разработки на этот счет передаются названному комитету от прежде профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.