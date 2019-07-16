Москва, , 17:01 — REGNUM

Представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин на состоявшейся 16 июля встрече с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаем Булаевым потребовал зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы вне зависимости от предъявленных претензий по качеству сданных подписей за выдвижение. «В этой ситуации возможен один выход — зарегистрировать всех кандидатов, которые сдали необходимое количество подписей», — заявил Сергей Митрохин.

Диалог Булаева с Митрохиным публикует BFM.Ru. «Вы предлагаете, на мой взгляд, очень красивую формулу. Вы говорите: все, кто подал и собрал подписи и подал документы, вне зависимости от качества подписей и собранных документов, должны быть зарегистрированы. Прошу просто хотя бы сказать, есть ли такая норма в действующем законодательстве, федеральном и региональном, которая позволяет проводить регистрацию кандидатов без оценки поданных ими документов?» — спросил, в частности, Николай Булаев, на что Сергей Митрохин ответил, что не видит «никакого другого выхода».

Булаев отверг попытку Митрохина сослаться на нарушения избирательных прав граждан, отметив, что «пассивное избирательное право и возможность воспользоваться имеют некие обременения». «То есть человек должен все-таки сдать необходимые документы, комиссия принимает по ним решение. А так ведь мы можем продолжить эту цепочку: хочу, чтобы всех зарегистрировали, и следующий шаг — хочу, чтобы все, кто зарегистрирован, стали депутатами», — сказал зампредседателя ЦИК.

Отмечается, что кандидаты, наиболее активно проявляющие себя на несогласованных митингах — Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков — на встречу с руководством ЦИК для обсуждения проблем с регистрацией и сверкой подписей не явились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦИК предложил независимым кандидатам отстаивать свои интересы в суде.

Вместе с тем, 16 июля юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло представил новые свидетельства использования «независимыми» кандидатами данных умерших людей в сданных подписях. Как сообщает издание RuPosters, на этот раз имя умершего человека обнаружилось в подписях за выдвижение члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина.