Москва, , 16:37 — REGNUM

Чиновники предлагают сложную формулу расчета стоимости вывоза мусора. Как передает корреспондент ИА REGNUM16 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Расчет платежей по объему отходов — здравая идея, считает Миронов, однако он раскритиковал формулу.

«Судя по заявлениям чиновников, сейчас вновь предлагается очень сложная формула для реализации такого подхода. Считать контейнеры по неким нормативам, умножать на дни, делить на квартиры. В «мусорных» тарифах и так хватает неразберихи», — отметил Миронов.

Сейчас тарифы рассчитываются то по квадратным метрам, то «по головам», то по нормативным значениям, которые непонятно откуда берутся, а итог один: в большинстве регионов с начала года платежи за вывоз отходов повысились в полтора-два раза.

Миронов напомнил, что депутаты фракции в Госдуме во главе с Галиной Хованской предложили прозрачный законодательный механизм, который позволит гражданам платить только за вывоз несортированных отходов, исходя из их фактического объема. Инициатива позволяет собственникам жилья самостоятельно принимать решения по раздельному сбору отходов на уровне многоквартирного дома. Граждане также получают право направлять полезные отходы на утилизацию, в рамках договоров с перерабатывающими предприятиями.

Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора. Соответствующие изменения в существующий алгоритм исчисления тарифа на вывоз ТБО в настоящее время прорабатываются в правительстве РФ.

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