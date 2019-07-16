Москва, , 16:35 — REGNUM

Первое заседание правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Антона Силуанова показало, что в правительство осознают остроту миграционных проблем и готовы искать пути для их решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Безусловно, первый вице-премьер обеспокоен демографической ситуацией: тем, что у нас идёт спад населения и сокращение миграционного притока», — заявил Затулин.

По его словам, в государственных органах России всерьёз озаботились проблемой миграции и демографии, однако государство по-прежнему опаздывает с реакцией на меняющуюся ситуацию.

«Сейчас произошла и кадровая смена в администрации президента, целый ряд законопроектов внесён, а ряд уже и принят Госдумой. Но есть некоторое впечатление, что у нас нет полного взаимодействия между депутатами и министерствами — последние пустились во все тяжкие выполнять поручения, пишут законы, при этом инициативы депутатов по-прежнему в большинстве случаев отвергают», — отметил он.

«Хотя у нас целый ряд законопроектов подготовлены два, три, полтора года назад, они лежат неразобранными. А по плану, который утверждён правительством, эти вопросы должны быть подготовлены к 2020 году, к четвёртому кварталу 2020 года и так далее», — указал парламентарий.

Министерства главным образом ориентируются на выполнение поручений, сами пишут законопроекты, которые затем вносят в правительство и правительство в ряде случаев вносит их в Госдуму и Совет Федерации. Однако зачастую эти законопроекты затрагивают те же проблемы, на которые уже обратили внимание депутаты, и при этом предлагают куда менее эффективнее решение.

«Законопроектам, которые нами внесены, нужно больше внимания. Целый ряд вещей давно надо было принять, но, к сожалению, очень медленно совершается поворот в министерствах и ведомствах. Многие живут вчерашним днём, настаивая на необоснованных ограничениях», — пояснил Затулин.

Серьёзные недоработки наблюдаются в государственной программе добровольного переселения, люди часто сталкиваются с непреодолимыми препятствиями в связи с нехваткой различных документов, таких как вид на жительство. При этом субъекты РФ не очень заинтересованы тратить свои не очень крупные бюджетные возможности на подъёмные для соотечественников.

«Очень много конкретных несовершенств. Участник госпрограммы добровольного переселения не является принимающей стороной по отношению к своей семье. Даже если он купил жильё, он не может пригласить в качестве принимающей стороны своих близких и родных, чтобы они с ним поселились», — отметил Затулин.

То же самое касается идеи о миграционной амнистии — так, в настоящее время был увеличен срок пребывания для беженцев с Украины, которые по тем или иным причинам не смогли, например, получить вид на жительство на территории РФ, с 90 до 180 дней без выезда из РФ. Однако в своей основе это проблему не решило.

«Законопроект полтора года лежит в портфеле, а в то же время разрабатывают законопроект, по которому идут навстречу исключительно жителям ДНР и ЛНР, увеличивая их сроки пребывания здесь с 90 до 180 дней. А затем опять надо выезжать на 90 суток. Что меняет это? Министерство, столкнувшись с необходимостью как-то реже создавать эти очереди, снимает с себя некоторую часть проблем. По сути схема не меняется», — отметил Затулин.

15 июля в Доме Правительства РФ прошло первое заседание правительственной комиссии по миграционной политике под председательством первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации — министра финансов Антона Силуанова.

На заседании были заслушаны вопросы «О ходе исполнения в первом полугодии 2019 г. Плана мероприятий по реализации в 2019—2021 гг. Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 — 2025 гг»; «О ходе реализации отдельными субъектами Российской Федерации Государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»; «О реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 544-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».