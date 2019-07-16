Оренбург, , 16:33 — REGNUM

В Оренбурге 16 июля фракция ЛДПР в Заксобрании региона рассмотрела вопрос о лишении депутата Владимира Мирохина полномочий заместителя руководителя фракции. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции Татьяна Казармщикова, заявление Мирохин подал 12 июля, сегодня оно удовлетворено.

Теперь должность заместителя руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании Оренбуржья занимает Алексей Панкратов. Ему 31 год и он самый молодой представитель фракции ЛДПР в региональном парламенте.

По словам Казармщиковой, поведение Мирохина планирует рассмотреть и мандатная комиссия Законодательного собрания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля Владимира Мирохина задержали автоинспекторы. По данным информресуров, депутат отказался от прохождения медосвидетельствования, кроме того, он имел просроченное водительское удостоверение. Суд вынес постановление об административном наказании. Политик 10 суток провел в изоляторе временного содержания.

Как отметили в реготделении ЛДПР, 13 июля состоялось заседании координационного совета партии. Партийцы выразили мнение. Что для депутата недопустимо создавать подобные ситуации. Однако Мирохин остался по-прежнему заместителем координатора регионального отделения ЛДПР, учтен его большой партопыт.

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