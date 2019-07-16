Милан, Италия, , 16:31 — REGNUM

Прокурор Милана Франческо Греко отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, намерен ли он вызывать на допрос по делу о «русских деньгах» вице-премьера Маттео Сальвини, передает Adnkronos во вторник, 16 июля.

Расследование по этому делу предстоит сложное и долгое, отметил Греко. Называть имена тех, кого прокуратура собирается вызвать на допрос, он отказался.

Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии, глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.

Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам. Савоини уже был вызван в прокуратуру, но отказался от дачи показаний на этой стадии процесса.

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