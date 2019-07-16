Сухум, , 16:30 — REGNUM

Решением Центризбиркома Абхазии от 15 июля образовано три избирательных участка за пределами Абхазии, а именно — в Москве, Черкесске и Стамбуле, сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Избирательные комиссии избирательных участков, образованных за пределами Абхазии, будут утверждены Центральной избирательной комиссией за 30 дней до выборов по представлению руководителя дипломатического или полномочного представительства Абхазии в иностранном государстве.

На территории Абхазии будет открыто 35 избирательных округов и 152 избирательных участка.

Выборы Президента Абхазии пройдут 25 августа.