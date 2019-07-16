Ульяновск, , 16:26 — REGNUM

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ужесточить административную ответственность в отношении должностных лиц за некачественную подготовку к отопительному сезону. Об этом он написал в Фейсбуке, говоря о готовности объектов ЖКХ к зиме.

Подготовка к зиме в регионе проходит согласно соответствующему распоряжению губернатора Сергея Морозова. По словам главы региона, он еженедельно получает доклады о ходе подготовки к отопительному сезону. К 1 сентября в области должна быть «полная техническая готовность» объектов ТЭК и ЖКК к зиме.

«Во всех районах контролировать этот процесс нам помогает общественность. Это правильно, поскольку отчёт муниципальных образований на бумаге иногда разнится с той ситуацией, которая происходит на самом деле. Но общественного рычага, на мой взгляд, недостаточно. Предлагаю ввести административную ответственность для глав администраций муниципальных образований, руководителей отраслей, предприятий, организаций за некачественную подготовку к отопительному сезону», — написал Сергей Морозов на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в регионе организован общественный контроль за ходом подготовки муниципальных образований к отопительному сезону, который позволяет оперативно устранять замечания. В соответствии с утвержденным графиком рабочей группой проведены проверки в десяти муниципалитетах.

Министр энергетики, ЖКК и горсреды Александр Черепан проинформировал, что сейчас на контроле находится вопрос подготовки 18 проблемных теплоисточников Новоульяновска, Чердаклинского, Старомайнского и Цильнинского районов. Принято решение об их передаче на обслуживание в ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области». Работы по подготовке к отопительному сезону на этих объектах уже ведутся.

По информации директора корпорации развития коммунального комплекса Сергея Носкова, на прошедшей неделе бригадой госпредприятия в поселке Старая Майна смонтирована новая модульная котельная для районной больницы, начались работы по подключению к инженерным сетям. Подготовлен фундамент для квартальной котельной в поселке Октябрьский Чердаклинского района, монтаж теплоисточника планируется провести на этой неделе. Начата конкурсная процедура по отбору лизинговой организации, с участием которой будет производиться модернизация системы теплоснабжения Новоульяновска.

«Проверяя девятый район Ульяновской области, вижу одну и ту же картину. Муниципальные власти докладывают, что всё хорошо, а я выявляю массу серьёзных недостатков. Поэтому считаю, что данная инициатива очень своевременна, и я ее поддерживаю. Если люди не исполняют законодательство, то тогда нужно немного ужесточать. Главы администраций и их заместители по ЖКХ часто не владеют ситуацией в полной мере. Надеюсь, после проведенных проверок и введения инициативы губернатора ситуация поменяется», — сказал член Общественной палаты Ульяновской области Александр Потапов, который возглавляет созданную при корсовете собственников жилья рабочую группу, осуществляющую независимый общественный контроль за мероприятиями по подготовке к отопительному сезону.

По оперативной информации министерства энергетики, ЖКК и городской среды, готовность Ульяновской области к отопительному сезону составляет 53,4%, в настоящее время в регионе заменено 26 котлов (42,6% от запланированного), отремонтировано 180 котлов (60%), 36 ведомственных котельных (56,3%), 691 трансформаторных подстанций (65,1%), 17 613 погонных метров тепловых сетей (39,4%), 24 689,8 погонных метров сетей водоснабжения (52.2%). Наиболее высокий темп подготовки к отопительному сезону зафиксирован в Старомайнском, Сурском, Радищевском, Старокулаткинском, Новомалыклинском, Цильнинском и Барышском районах. Гидравлические испытания продолжаются в 11 муниципальных образованиях. На настоящий момент в регионе выявлено 585 порывов, устранено 422 (в 2018 году на аналогичный период было выявлено 623 порыва на тепловых сетях, 468 устранено)