Идлиб, Сирия, , 16:17 — REGNUM

Исламистская группировка «Бригада мучеников Эль-Карьятейна» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала видео, в котором заявляет о готовности отправиться на помощь своим «братьям» в Идлиб, чтобы сражаться с сирийскими правительственными войсками.

Данная группировка располагается в районе Эт-Танф на юге сирийской провинции Хомс. Этот регион находится под контролем военных США. Здесь развернута одноимённая американская база Эт-Танф. По периметру базы в радиусе 55 километров американцы установили запретную зону, вход в которую без разрешения чреват открытием огня на поражение.

С учетом разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) основной функцией этой базы является сдерживание Ирана в регионе. Известно, что на базе находятся и британские военные.

Численность подконтрольных США боевиков в районе Эт-Танф оценивалась на начало 2019 года в шесть тысяч человек. Группировка «Бригада мучеников Эль-Карьятейна» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это лишь одна из нескольких группировок.

Следует заметить, что среди местных исламистов возникла паника, когда в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о полном выводе американских войск из Сирии. Однако теперь, когда «глубинное государство» США изменило решение президента, и резко обострились отношения с Ираном, американский военный контингент останется в этом районе надолго.

Скорее всего, боевики «Бригады мучеников Эль-Карьятейна» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничатся только моральной поддержкой своих соратников в Идлибе. Сытая жизнь под крышей ВС США, лучше, чем смерть в последнем крупном джихадистском анклаве в Большом Идлибе.