Рига, , 16:11 — REGNUM

Правительство Латвии рассматривает поправки к Закону о государственной границе, согласно которым военнослужащие НАТО в случае кризисных ситуаций или учений смогут пересекать границу страны без досмотра и вне официальных пунктов пропуска. Об этом сообщает «Голос Балтии».

Сейчас на аэродром в Лиелварде, на который по воздуху прибывают военнослужащие НАТО и их боевая техника, не оборудован возможностями для пограничного и таможенного контроля. Контроль проводится по согласованию с погранохраной.

Также в обоснование законопроекта высказывается мнение, что военнослужащим сразу после прибытия, возможно, придётся сразу приступить к исполнению своих обязанностей, и проходить формальности им будет некогда. Военнослужащие НАТО иногда прибывают в страну из-за пределов шенгенской зоны.

Уже сейчас согласно межправительственному соглашению Латвии и США американские военнослужащие могут ввозить в Латвию товары личного пользования без уплаты таможенных налогов и пошлин. Также признаются американские водительские удостоверения. Американские суда и транспортные средства не могут быть досмотрены без разрешения американских учреждений.

Предоставление таких прав рассматривается в Латвии как условие предоставления ей гарантий коллективной безопасности со стороны США.