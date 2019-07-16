Вашингтон, , 16:09 — REGNUM

В СШАпоявилась информация об исчезновении связи с панамским нефтяным танкером Riah, базирующимся в Объединённых Арабским Эмиратах. Согласно информации, размещённой корреспондентом CNN Барбарой Старр в Twitter, предположительно, танкер может быть захвачен иранскими военными.

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https://twitter.com/ELINTNews/status/1150870727937183744

Со ссылкой на источники в американской разведке журналистка сообщила, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) принудили моряков направить танкер в иранские территориальные воды. Одной из целей захвата судна называется его обмена на танкер Ирана, который был недавно задержан британской морской пехотой.

Как пишет TThe Guardian, согласно данным слежения за нефтяным танкером, который направлялся в иранские воды, он перестал передавать своё место положение в ночь на субботу, 13 июля. Обычно панамский нефтяной танкер Riah совершал поездки из Дубая и Шарджу на западном побережье ОАЭ, прежде чем пройти через Ормузский пролив и направиться в Фуджейру на восточном побережье ОАЭ. Однако что-то случилось с судном после 11 часов вечера 13 июля. Последнее положение танкера указывало на Иран.

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Иранские официальные лица никак не прокомментировали случившееся, также как и официальные лица в ОАЭ. 5-й флот ВМС США отказался от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, был задержан в Гибралтаре кораблями британских королевских ВМС. Официальный Лондон заявил, что данный танкер доставлял иранскую нефть в Сирию якобы в обход санкций. МИД Ирана назвал произошедшее «актом пиратства», а глава Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери пообещал ответить на захват танкера.