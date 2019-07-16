Идлиб, Сирия, , 16:02 — REGNUM

Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба. Активизация боевых действий может произойти в ближайшие недели. Пока же сирийские военные остаются на своих позициях и проводят контратаки в ответ на наступательные действия боевиков.

Пока командование сирийской армии не определилось с направлением главного удара, но, скорее всего, это будет к востоку от города Кафр-Набудех. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Источники сирийской оппозиции утверждают, что сирийские военные получили очередную большую партию российской военной техники. Речь идет об артиллерийских орудиях, реактивных системах залпового огня и танках. Отмечается, что данную технику в порт Тартрус доставили два российских корабля. Новая российская боевая техника направлена на север провинции Хама.

Крупномасштабная военная операция Сирийской арабской армии началась на северо-западе страны 6 мая 2019 года. Она ставит задачей полное уничтожение джихадистского анклава в зоне Большого Идлиба. Активную поддержку с воздуха сирийским военным оказывает авиация ВКС РФ.

Операция идет с перерывами, так как осложняется нежеланием Турции уступать оккупированную часть территории Сирии. По оценкам генерального штаба ВС РФ, в зоне Большого Идлиба на начало мая 2019 года было сосредоточено около 40−45 тысяч боевиков.