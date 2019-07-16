Брюссель, , 16:00 — REGNUM

Генеральный секретарь Европейской комиссии Мартин Зельмайр объявил о своей отставке. О планах уйти с поста «до конца следующей недели» немецкий политик рассказал журналу Politico 16 июля.

Зельмайр сообщил изданию, что уведомил о своих планах кандидата на пост председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен еще две недели назад. По его словам, он сказал ей, что самое главное — это чтобы Европейский парламент утвердил ее новым главой Комиссии.

15 июля фон дер Ляйен заявила, что в случае своего назначения не оставит Зельмайра на прежнем посту, поскольку существует"неписаный закон», не позволяющий занимать две высокие должности в Европейской комиссии двум соотечественникам.

В 2018 году ряд европейских газет опубликовал критичные статьи о Мартине Зельмайре, который якобы путем закулисных интриг добился должности генерального секретаря. Его сравнивали с главным персонажем телесериала «Карточный домик» Фрэнком Андервудом и называли «серым кардиналом» Брюсселя и даже «монстром Юнкера».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Европейский парламент вынесет решение о том, будет ли фон дер Ляйен назначена председателем Европейской комиссии. Для этого ей необходимо получить не менее 374 голосов депутатов в свою поддержку.

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