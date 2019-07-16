Цхинвал, , 15:52 — REGNUM

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, заявил о том, что ведется подготовка к учреждению дипломатической миссии в Дамаске. Кроме того, по словам Медоева, высокая правительственная делегация Южной Осетии и представители бизнеса посетят в Сирии 61-ю Дамасскую международную ярмарку, которая пройдет в августе-сентябре. Об этом сообщает ИА «Рес».

Напомним, первым государством, признавшим независимость республики, была Россия. Затем независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу, Вануату. Сирия объявила о признании независимости Южной Осетии 29 мая 2018 года.