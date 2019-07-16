Берлин, 16 июля 2019, 15:49 — REGNUM
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала быстро определиться с кандидатурой нового министра обороны страны, сообщает 16 июля ТАСС.
«Произойдет очень быстрая замена, на это не уйдет много времени», — сказала Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Майей Санду.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля министр обороны Германии и кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что покинет пост главы Минобороны ФРГ. Свое решение она объяснила участием в выборах председателя Еврокомиссии.
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