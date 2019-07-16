Киев, , 15:56 — REGNUM

Руководство Украины считает население «дебилами», однако такое отношение чревато народным бунтом. Об этом заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Он назвал «негласным и подлым» способом ограбления населения повышение тарифов на услуги ЖКХ. Собранные деньги идут на погашение кредита МВФ, а также оседают в карманах руководителей «Нафтогаза», однако украинцы это понимают, отметил экс-министр.

Власть должна перестать «держать людей за дебилов», ведь их терпение может лопнуть, подчеркнул политик.

«Украинский бунт страшный, но самое страшное, что возглавят этот бунт такие активисты типа Порошенко», — добавил Червоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в течение семи месяцев электроэнергия для предприятий подорожала на 35%.

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