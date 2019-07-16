Нальчик, , 15:46 — REGNUM

В управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарии произошли кадровые перемены. Отправлен в отставку с поста руководителя ведомства Игорь Дроздов. Указ об этом подписан главой республики Казбеком Коковым 15 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

Причиной отставки назван выход на пенсию. В документе также говорится, что исполнять обязанности главы управления по государственной охране объектов культурного наследия до назначения нового руководителя будет замглавы ведомства Жанна Малкарова.

Напомним, Казбек Коков был назначен врио главы Кабардино-Балкарии 26 сентября 2018 года. Ранее он работал в администрации президента РФ. После назначения на должность Коков пообещал, что не будет распускать правительство и радикально менять руководителей ведомств республики.

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