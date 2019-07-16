Берлин, , 15:45 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине. Протокол мероприятия, которое транслировал 16 июля телеканал NTV, изменили из-за самочувствия Меркель.

Перед красной дорожкой для Меркель и Санду поставили небольшой подиум со стульями. Они отправились на переговоры после того, как прозвучали официальные гимны ФРГ и Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны. Днем ранее немецкого канцлера в очередной раз охватил приступ дрожи.

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