Москва, , 15:43 — REGNUM

Информация о якобы большом количестве незаконно отбракованных подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму не подтвердилась. Об этом сегодня, 16 июля, по итогам встречи независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва с руководством ЦИК РФ по претензиям к неправильно оформленным данным сборщиков подписей на подписных листах заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

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Он подчеркнул, что в интернете ранее звучал ряд фамилий кандидатов, подписи которых якобы были признаны недействительными, однако в итоге оказалось, что эти подписные листы все были приняты избиркомами. Случаев, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными, Центризбирком не зафиксировал.

«Эти вещи выбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации. Пока ни одной подтвержденной фамилии, исключённой незаконно из списка, я не услышал», — приводит ТАСС слова Булаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 25 окружных избирательных комиссий (ОИК) уже завершили регистрацию кандидатов в депутаты Московской городской думы, рассмотрев все представленные документы. Сегодня, 16 июля, документы 47 кандидатов ещё рассмотрят 20 окружных избирательных комиссий.

В настоящий момент выдвинуто 426 депутатов. Представили документы на регистрацию — 290, из которых зарегистрировано 216. 27 претендентам было отказано в регистрации, 136 кандидатов утратили статус или сняли свою кандидатуру с выборов.

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