Псков, , 15:40 — REGNUM

В Пскове на дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу №2 зарегистрированы пять кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Это помощник депутата Госдумы РФ Антона Морозова по работе в Псковской области, 27-летний житель Пскова Артем Васильев (ЛДПР); врач Псковской станции скорой медицинской помощи, депутат городской думы шестого созыва, 53-летний житель Пскова Артур Гайдук (партия «Яблоко»); советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания», 58-летний житель Пскова Игорь Максимов (партия «Единая Россия»); директор ООО «Подкова», 45-летний житель Пскова Павел Николаев («Справедливая Россия») и главный агроном ЗАО «Агрофирма «Победа», 59-летний житель Пскова Александр Ножка (КПРФ).

Двум самовыдвиженцам — Андрею Гарусову и Елене Луцай — в регистрации отказано.

Кроме того, Избирательная комиссия региона отказала в заверении списка кандидатов от партии «Родина». «Выдвижение списка кандидатов было осуществлено не уполномоченным на это органом регионального отделения», — пояснили в облизбиркоме. Региональное отделении партии «Родина» попыталось обжаловать это решение в ЦИК России, но Центральная избирательная комиссия оставила решение псковского избиркома без изменений.

Напомним, дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу №2 пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Они проводятся в связи с с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина.

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